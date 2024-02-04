Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, su tarifelerinde indirim yapacağını açıkladı

Politika

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, göreve geldiğinde kentteki su tarifelerinde indirim uygulayacağını açıkladı.

Ayaydın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen AK Parti Muğla İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 haftadır sahada olduğunu ve kentte büyük bir teveccüh gördüğünü söyledi.

Sahada yaptığı gözlemlere göre insanların gerçek belediyeciliği özlediğini ve hizmete susadığını belirten Ayaydın, "Yıllardır ihmal edilmiş Muğla ve ilçelerinin sorunlarını en kısa sürede, süratle başlayıp bitirmeyi planlıyoruz. Birçok ilçemizde içecek suyu bırakın ellerimizi yıkayacak su bulamıyoruz. Susuzluk birinci ihtiyaç haline gelmiş." dedi.

Muğla ve ilçelerinin su sıkıntısı çektiğini ifade eden Ayaydın, AK Parti belediyeciliği gelir gelmez kentteki yaşam kalitesinin kısa zamanda yükseleceğini kaydetti.

Muğla halkının, yapılanların hesabını sandıkta soracağını anlatan Ayaydın, Muğla'yı Türkiye ve dünyanın turizm başkenti yapmak için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Bölgede turizmin yanı sıra tarımında da ön planda olduğuna dikkati çeken Ayaydın, tarım sektörüne de gerekli önemin verilmediğini ve üreticilerin sıkıntı içinde olduğunu ifade etti.

Ayaydın, göreve geldiklerinde üreticilerin elindeki ürünlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak hiçbir üreticiyi mağdur etmeyeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz koltuk bağımlısı olmayacağız ve bütün zamanım halkın içinde geçecek. Büyükşehir Belediyesinde çalışan 5 bin kişi işlerine devam edecek ve göreve gelir gelmez onların da maaşlarına zam yapacağız. Kentin en önemli sorunu Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ). Türkiye'nin en pahalı suyunu MUSKİ satıyor. Geldiğim gün su faturalarının bedeli düşecek. Halkım ucuz su kullanacak, pahalı su kullanmayacak. Ben MUSKİ'ye gitmeden MUSKİ Genel Müdürü o koltuktan derhal gidecek. Benim halkıma suyu vermeden yüksek bedelle su faturası gönderen MUSKİ Genel Müdürü'nü o koltukta istemiyorum."

Ayaydın, elektrik kesintileri ile ilgili de problemler yaşandığını anlatarak, dağıtım şirketinin kentte yapması gereken yatırımları gerçekleştirmediğini, bu olayın da yakın takipçisi olacağını söyledi.