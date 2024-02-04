Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, su tarifelerinde indirim yapacağını açıkladı

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, göreve geldiğinde kentteki su tarifelerinde indirim uygulayacağını açıkladı.
Ayaydın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen AK Parti Muğla İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 haftadır sahada olduğunu ve kentte büyük bir teveccüh gördüğünü söyledi.
Sahada yaptığı gözlemlere göre insanların gerçek belediyeciliği özlediğini ve hizmete susadığını belirten Ayaydın, "Yıllardır ihmal edilmiş Muğla ve ilçelerinin sorunlarını en kısa sürede, süratle başlayıp bitirmeyi planlıyoruz. Birçok ilçemizde içecek suyu bırakın ellerimizi yıkayacak su bulamıyoruz. Susuzluk birinci ihtiyaç haline gelmiş." dedi.
Muğla ve ilçelerinin su sıkıntısı çektiğini ifade eden Ayaydın, AK Parti belediyeciliği gelir gelmez kentteki yaşam kalitesinin kısa zamanda yükseleceğini kaydetti.
Muğla halkının, yapılanların hesabını sandıkta soracağını anlatan Ayaydın, Muğla'yı Türkiye ve dünyanın turizm başkenti yapmak için çaba göstereceklerini dile getirdi.
Bölgede turizmin yanı sıra tarımında da ön planda olduğuna dikkati çeken Ayaydın, tarım sektörüne de gerekli önemin verilmediğini ve üreticilerin sıkıntı içinde olduğunu ifade etti.
Ayaydın, göreve geldiklerinde üreticilerin elindeki ürünlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak hiçbir üreticiyi mağdur etmeyeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz koltuk bağımlısı olmayacağız ve bütün zamanım halkın içinde geçecek. Büyükşehir Belediyesinde çalışan 5 bin kişi işlerine devam edecek ve göreve gelir gelmez onların da maaşlarına zam yapacağız. Kentin en önemli sorunu Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ). Türkiye'nin en pahalı suyunu MUSKİ satıyor. Geldiğim gün su faturalarının bedeli düşecek. Halkım ucuz su kullanacak, pahalı su kullanmayacak. Ben MUSKİ'ye gitmeden MUSKİ Genel Müdürü o koltuktan derhal gidecek. Benim halkıma suyu vermeden yüksek bedelle su faturası gönderen MUSKİ Genel Müdürü'nü o koltukta istemiyorum."
Ayaydın, elektrik kesintileri ile ilgili de problemler yaşandığını anlatarak, dağıtım şirketinin kentte yapması gereken yatırımları gerçekleştirmediğini, bu olayın da yakın takipçisi olacağını söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnci Taneleri'ndeki pavyon dansıyla gündemde olan 'Dilber' karakterine sert tepki gösterdi. Bahçeli, ''Astronot Alper Gezeravcı sayesinde Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu günlerde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır'' diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da yaptığı mitingde, İzmir'de sırtından vurularak katledilen taksi şoförüyle ilgili konuştu. Bahçeli, "Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" dedi.
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, açıklamasında "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanenin yanı sıra deprem konutları ve bölgenin çekim merkezi olacaklarını belirtti. Ayrıca, Gaziantep'e yapılan eserlerin söz verildiği gibi yapıldığını vurguladı ve deprem şehirlerinin tamamen ayağa kalkana kadar çalışacaklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi'nin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi. Ayrıca, 86 otoyola da düzenleme yapılacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz katıldığı canlı yayında "Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah'a aday çıkarması için ödeme yaptı, bir şekilde fonladı" iddiasına "İspata muhtaç. İç siyasette dedikodu çok olur da bunu ispat etmek lazım. Bunu kim söylüyorsa gelsin ispatlasın" yanıtını verdi.
DEM Parti, İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti merkezinde yaptığı açıklamayla adayın 9 Şubat'a kadar belli olacağını söyleyerek Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için de "İsmi aday havuzumuzda." dedi.
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, su tarifelerinde indirim yapacağını açıkladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?