Politika

Cumhur İttifakının Şahinbey Belediye Başkan Adayı Mehmet Tahmazoğlu oyunu kullandı.

Türkiye, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında. Yerel seçimlerde aralarında Gaziantep'in de bulunduğu 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başladı. Cumhur İttifakının Şahinbey Belediye Başkan Adayı Mehmet Tahmazoğlu Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

"Halkımız demokrasiyi seviyor"

Seçimlerin bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Tahmazoğlu, "Seçimler, demokrasimizin gereği 5 yılda bir milletvekilleri ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle şehrimizi ve ülkemizi yönetecek idarecileri seçiyoruz. Türkiye seçimlere katılım oranında dünyada 3. sırada. Halkımız demokrasiyi seviyor. Cumhuriyetimizi seviyor ve vatandaşlık görevini yerine getiriyor. Bizde tüm vatandaşlarımızı daha da artan bir oranda oy kullanmaya davet ediyoruz. Oyunu kullansın ki gerçek iradesini sandığa yansıtsın. Böylelikle kendi arzu ettiği yöneticiler kendini yönetsin. Ben barış ve huzur ortamı içerisinde güzel bir ortamda geçeceğine inanıyorum. Tüm vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gaziantep'te oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak. - GAZİANTEP