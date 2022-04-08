Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı!

08.04.2022 19:37

Son dönemde adı geçen ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın çağrı yaptığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı geldi. Başkan Yavaş, "Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti. İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son günlerde cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti. İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı adaylığıyla gündemdeydi! Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı

ÖZDAĞ, YAVAŞ'A ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, FOX TV canlı yayında cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'a çağrıda bulunmuştu.

YAVAŞ, SUSKUNLUĞUNU HABERLER.COM'A BOZMUŞTU

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, suskunluğunu Haberler.com'a bozmuştu. Basın danışmanı aracılığıyla yaptığı açıklamanın yeterli olduğunu belirten Yavaş, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum" diyerek tartışmaların içine girmek istemediğini belirtmişti.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı! - Son Dakika


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