Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Politika

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin, "En büyük temennimiz, ateşkes sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve masum Gazze halkının özgürlüğüne kavuşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de binlerce masum insanın şehit olduğu katliamların ardından ateşkes ilan edilmesinin, insani ve hukuki açıdan çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Filistin halkı için verilen mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Alınan bu kararın bir an evvel yürürlüğe girmesi ve tarih sayfalarına kara bir leke olarak geçen katliamların hesabının İsrail hükümetinden sorulması için mücadelemize devam edeceğiz. En büyük temennimiz, ateşkes sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve masum Gazze halkının özgürlüğüne kavuşmasıdır."