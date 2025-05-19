İsrail asıllı şarkıcı Linet'in konseri öncesinde protesto edildiği görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski AK Parti Milletvekili ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Naci Bostancı da ünlü şarkıcıya destek veren açıklamalarda bulundu.
Bostancı, X hesabından yaptığı açıklamada "Ses sanatçısı Linet'i beğenir yada beğenmezseniz, fakat İsrail zulmüne gösterilecek tepkinin adresi Linet'in konseri olamaz. Bu tür kastını aşan eylemlerin Filistinlilere faydası değil zararı var. Kaynağı ancak ve sadece kabilecilik olan konser engellemesi asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
AK Partili rektör Naci Bostancı'nın sözleri ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ı epey kızdırdı. Bostancı'nın paylaşımını alıntılayan Saral "Hayırdır Naci Bostancı! Gazze'de ve dünyanın bir çok ülkesinde yapılan vahşete gıkın çıkmayacak, sessiz kalacaksın ancak siyonist bir şarkıcı sözümona mağdur olmuş gibi ciyaklayacaksın.! Sana ne Linet'ten! Bu sözler asla masum olamaz. İstifası alınmalı ve tahkikat yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler - Son Dakika
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