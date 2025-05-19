Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral\'dan AK Partili rektöre sert sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konseri öncesi protesto edilen İsrail asıllı şarkıcı Linet'e destek veren eski AK Parti Milletvekili ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Naci Bostancı'ya sert sözlerle yüklendi. Saral "Sana ne Linet'ten! Bu sözler asla masum olamaz. İstifası alınmalı ve tahkikat yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

19.05.2025 13:21
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İsrail asıllı şarkıcı Linet'in konseri öncesinde protesto edildiği görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski AK Parti Milletvekili ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Naci Bostancı da ünlü şarkıcıya destek veren açıklamalarda bulundu.

NACİ BOSTANCI'DAN LİNET'E DESTEK

Bostancı, X hesabından yaptığı açıklamada "Ses sanatçısı Linet'i beğenir yada beğenmezseniz, fakat İsrail zulmüne gösterilecek tepkinin adresi Linet'in konseri olamaz. Bu tür kastını aşan eylemlerin Filistinlilere faydası değil zararı var. Kaynağı ancak ve sadece kabilecilik olan konser engellemesi asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler

OKTAY SARAL: BU SÖZLER ASLA MASUM OLAMAZ

AK Partili rektör Naci Bostancı'nın sözleri ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ı epey kızdırdı. Bostancı'nın paylaşımını alıntılayan Saral "Hayırdır Naci Bostancı! Gazze'de ve dünyanın bir çok ülkesinde yapılan vahşete gıkın çıkmayacak, sessiz kalacaksın ancak siyonist bir şarkıcı sözümona mağdur olmuş gibi ciyaklayacaksın.! Sana ne Linet'ten! Bu sözler asla masum olamaz. İstifası alınmalı ve tahkikat yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • mustafa sagdic:
    hayırdır sayın Saral senin gorevin mi senin haddine mi bu açıklama. sen atanmissin. karşında ki seçilmiş. hayırdır. 75 56 Yanıtla
  • Anazarbus :
    3 kuruşluk adama 5 kuruş değer verirsen gider para üstü ister. Gitmişler Sarallar mafyasini saraya danışman diye koymuşlar adam (?) Milletvekiline ayar veriyor. O kalıbına tükürdüğüm de ben millet vekiliyim sen hangi kapının itisin havliyorsun diyemiyor 68 39 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    sn Saral önce ailenin içindeki olumsuzlukalri duzelt. aolende herkez Ali kıran baskesen. hani çok dürüst ve hassasiniz ha 41 27 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    yeyein birbiniİzi çocukları 18 23 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    adamlar terorist basına cicek uzatıyor oda gule oynaya kabul ediyor. benim anladıgım sehitlerin bir filistinli kadar degeri yokmus. buda Turk milletine ibret olsun. 19 15 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Siyonistleri ovucu cumleler kuran aciklamalar yapan lineti savunan naci istifa etsin 18 10 Yanıtla
  • 611661:
    Sayın Oktay SARAL yine kitabın ortasından konuşmuş, Açıklamasından dolayı Allah kendisinden razı olsun... İşgüzar rektöre de hesabı sorulmalı???? 13 5 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Saral bence linet senin gibi görüntüden ibaret milliyetcilerden çok daha milliyetçi dir. Biz milliyetçiliği mafyacilik yapan, Apo ya sayın diyen,Apo mecliste gelip konuşsun diyenlerden devleti ve milleti paçavra edenlerden daha Atatürkçü ve milliyetcidir. 7 8 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    AKP eşittir İsrail 4 2 Yanıtla
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