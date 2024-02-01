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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Fatih Altaylı'ya ağır hakaretler: Bu mürted zındık için gereken yapılmalı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Fatih Altaylı'ya ağır hakaretler: Bu mürted zındık için gereken yapılmalı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, gazeteci Fatih Altaylı'ya "Bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz" sözleri nedeniyle ağır hakaretlerde bulundu. Saral, "İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı. Ajan olarak bu ülkede müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

01.02.2024 13:26  Güncelleme: 14:00
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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınında yerel seçimler için seçmenin yönelimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, "Biz herhangi birimiz mezhebi aidiyetten dolayı mı oy veriyoruz? Veya bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz. Konuşulmaması gereken bir şey bu; ama birileri CHP'yi sürekli olarak bu noktaya çekmek, burada değerlendirmek ve böyle bir içerisine sokmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL'DAN AĞIR HAKARETLER

Altaylı'nın sözlerine sosyal medya üzerinden tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral ağır hakaretlerde bulundu.

"MÜRTED ZINDIK İÇİN DERHAL GEREKEN YAPILMALI"

Saral, "Fatih Altaylı denen insan suretine bürünmüş mendebur iblisin evladı herhalde kendini Hollanda ya da Danimarka'da yaşadığını zannediyor... İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı aksi halde müslümanların infialine sebebiyet verecek nahoş olaylar yaşanabilir. Ajan olarak bu ülkede müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Fatih Altaylı'ya ağır hakaretler: Bu mürted zındık için gereken yapılmalı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Fatih Altaylı\'ya ağır hakaretler: Bu mürted zındık için gereken yapılmalı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kasim Ozdal: gündemde kalmak için islama ve halka hakaret etmeye başladılar. 68 50 Yanıtla
  • Ali Kublay: Fatih Altaylı diye bir adammi varmış ne demişler ben bir lafa bakarım laf mı bir de adama bakarım adammi ciddiye alan yokki niye ciddiye almislar 30 47 Yanıtla
  • Mustafa Aksoy: Doğru tespit. 33 39 Yanıtla
  • Yusuf Gümüşsoy: Tebrikler Sn. Saral 17 23 Yanıtla
  • soner yavuz: merak etme fatih altaylı senden daha müslüman senden daha vicdanlı ve merhametli dir sizde allah korkusu vicdan merhamet varmı birilerini tehdit edeceksen başka şeylerin arkasına sığınmadan tehdit edersin tabi güç sende meydan boş herkesi tehdit edin bakalım nereye kadar tehdit edeceksiniz din senin tekelindemi bu ülkede din iman müslümanlıkmı bıraktınızki insanları dinden imandan soğuttunuz 13 12 Yanıtla
  • İmat Mustafa ELBABA: Fatih Altaylı dine dümdüz gitmiş, bu haber olmuyor da, Bu zata tepki veren Oktay Saral hedefte. Ne kadar objektif vermişsiniz haberi!!! 9 7 Yanıtla
  • Serkan Basar: koskoca ülkenin cumhurbaşkanının danışmanının ağzından dökülenleri okuyunca yüzüm kızardı çok ayıp şeyler yakışmamış insanları da başkalarına hedef göstermek çok tehlikeli 3 7 Yanıtla

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Fatih Altaylı'ya ağır hakaretler: Bu mürted zındık için gereken yapılmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Fatih Altaylı'ya ağır hakaretler: Bu mürted zındık için gereken yapılmalı - Son Dakika
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