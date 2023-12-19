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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü ile görüştü. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü ile görüştü.

Akif Çağatay Kılıç, Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyetle Türkiye Raporlarındaki taraflı yaklaşımlar ve Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu hava konularını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü ile görüştü.
19.12.2023 - 18:44,
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye Raporlarındaki taraflı yaklaşımlar konusunu ve ayrıca Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerindeki olumlu hava ile bu süreçte yapılacak çalışmaları ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü ile görüştü. - Son Dakika
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