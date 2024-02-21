Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD heyetini kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları müsteşar yardımcılarıyla savunma alanındaki işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

21.02.2024 16:21  Güncelleme: 16:24
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları müsteşar yardımcıları ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı, savunma alanındaki işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabulde, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı James O'Brien, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Deborah Rosenblum, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Vipin Narang ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile beraberindeki heyet yer aldı.

Kaynak: AA

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