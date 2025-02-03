Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız yakın zamanda duyuruya çıkacaktır"

-"Dijital mecraların başı bozuk ikliminde evlatlarımızı sahipsiz bırakamayız. Özgürlük bahanesi ile körpe dimağların işgal edilmesine seyirci kalamayız. Dijital mecra kaynaklı sorunlarla mücadelede yeni tedbirleri devreye alacağız"

-"Milli eğitim akademisini kurduk, kabullerin ilki 13 Temmuz'da Akademiye giriş sınavı ile gerçekleşecek. Bu akademinin 14 ay sürmesini planlıyoruz"

-"Mevcut öğretmenlerimizi de 5 aylık eğitimler ile destekleyeceğiz"

-"Eğitimde fırsat eşitliğini öğretmenlerimiz için de temel ilke olarak benimsedik"

- "Aralık 2023 pisa raporuna göre Türkiye 20 yılda matematik ve fen bilimlerindeki performansını istikrarlı şekilde artıran 4 ülkeden biri oldu"

-"Bu başarılar eğitim politikamızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Türkiye Yüzyılı Maarif modelini geliştirdik. Bu modeli yenilikçi ve derinlikli anlayışla şekillendirdik. İnşallah şuurlu bir genliği yarınların Türkiye'sine kazandıracağız"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.