Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa, Samsun ve Balıkesir teşkilat üyeleriyle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, Samsun ve Balıkesir teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde Bursa, Samsun ve Balıkesir teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Erdoğan, teşkilat üyelerine 'kendi şehirlerinde kimi aday görmek istediklerini' sordu. - ANKARA