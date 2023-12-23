Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (6 şehit) Emperiyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız"

"Pençe Harekatı bölgesiyle Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

"Terörü kaynağında kurutma, bu stratejimizi uygulamayı son terörist bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz"

"Türkiye ne pahasına olursa olsun Irak'ın ya da Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir"