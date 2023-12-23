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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden geri adım atmayacağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesiyle Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonlarda 6 şehit verildiğini belirterek, 'Terörü kaynağında kurutma, bu stratejimizi uygulamayı son terörist bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ne pahasına olursa olsun Irak'ın ya da Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir' dedi. Ayrıca Pençe Harekatı bölgesiyle Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

23.12.2023 - 15:40,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (6 şehit) Emperiyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız"

"Pençe Harekatı bölgesiyle Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

"Terörü kaynağında kurutma, bu stratejimizi uygulamayı son terörist bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz"

"Türkiye ne pahasına olursa olsun Irak'ın ya da Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden geri adım atmayacağız
Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden geri adım atmayacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden geri adım atmayacağız - Son Dakika
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