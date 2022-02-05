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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun mesajı: Acil şifalar diliyorum - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun mesajı: Acil şifalar diliyorum

05.02.2022 16:22

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlı, eşi Emine Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalandığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Paylaşımda, "Acil şifalar diliyorum." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona olduğunu duyurdu. Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir geçmiş olsun mesajı paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan @RTErdogan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadeleri yer aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı: Acil şifalar diliyorum

İMAMOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerini iletti. İmamoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı: "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye acil şifalar dilerim. Tüm toplum olarak, korunma tedbirlerine lütfen uyalım."

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı: Acil şifalar diliyorum
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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs, 112, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun mesajı: Acil şifalar diliyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun mesajı: Acil şifalar diliyorum - Son Dakika
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