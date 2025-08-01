Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali Programı'na katıldı.
Konuşmasını yapmak üzere gençleri selamlayarak sahneye çıktığı sırada ise tribünlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan özel koreografi açıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde düzenlenen 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda çekilen fotoğrafının kullanıldığı koreografide "Bir gün gelecek, bir gün kalacak" ifadeleri yer aldı.
Hazırlanan koreografide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yanında Ayasofya-i Kebir Camii'nin, diğer yanında da Mescid-i Aksa'nın resmedildiği görüldü.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Bir yanda Ayasofya, diğer yanda Mescid-i Aksa - Son Dakika
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