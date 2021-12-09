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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'tan miting cevabı: HDP zaten meydanlarda - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'tan miting cevabı: HDP zaten meydanlarda

09.12.2021 21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'tan miting cevabı: HDP zaten meydanlarda

Edirne Kapalı Cezaevi'nde 5 yıldır tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı ortak miting çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı?" diyerek yanıt vermişti. Bu sözlerin ardından Demirtaş da Erdoğan'a attığı tweetle yanıt vererek, "Miting yapmıyorum diye merak etmiş. HDP zaten meydanlarda. İki saat için çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı'ya gideyim. Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın. Var mısın?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ortak miting çağrısına da değinen Erdoğan, " Edirne'de cezaevindeki zat bunlara diyor ki 'bir araya gelin, birlikte mitingler yapın'. Bunu söyleyeceğine sen bir tane miting yap bakalım orada, sen önce kendi tabanına bir sinyal ver bakalım. Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı? Milletim teröristlere veya terörizme asla taviz vermeyecektir. Bu mücadelelerde şehitler de veriyoruz, ama ciddi manada da bunlardan binlerce teröristi gömdük, gömmeye de devam edeceğiz. Buradan geri dönüş olamaz." demişti.

"İKİ SAAT İÇİN ÇIKAYIM"

Twitter hesabından Erdoğan'a yanıt veren Demirtaş, "Erdoğan, miting yapmıyorum diye merak etmiş. HDP zaten meydanlarda. Yine de çok istiyorsan haydi! İki saat için çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı'ya gideyim. Ertesi gün de sen, devletin tüm imkanlarıyla aynı meydana çık. Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın. Var mısın?" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a miting yanıtı: HDP zaten meydanlarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'tan miting cevabı: HDP zaten meydanlarda

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Miting, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'tan miting cevabı: HDP zaten meydanlarda - Son Dakika


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