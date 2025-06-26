Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron\'u tek hamlede boşa düşürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin marjında bir araya geldi. Görüşme esnasında Erdoğan'a karşı vücut hareketleriyle üstünlük kurmaya çalışan Macron, sert kayaya çarptığını acı bir şekilde tecrübe etti.

DAHA ÖNCE DE DENEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen bir zirvede de Macron, elini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eli üstüne koyarak psikolojik üstünlük kurmaya çalışmıştı. Erdoğan ise Macron'un parmağını saniyelerce tuttu ve bırakmamıştı.