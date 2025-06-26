Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Haberin Videosunu İzleyin
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron\'u tek hamlede boşa düşürdü
26.06.2025 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron\'u tek hamlede boşa düşürdü
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Lahey'de bir araya geldi. Görüşme sırasında Macron'un vücut diliyle üstünlük kurma çabaları, Erdoğan'ın kararlı tavrına karşı etkisiz kaldı. Benzer bir durum daha önce Tiran'daki bir zirvede de yaşanmış, Macron'un psikolojik üstünlük girişimine Erdoğan dikkat çekici bir şekilde karşılık vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin marjında bir araya geldi. Görüşme esnasında Erdoğan'a karşı vücut hareketleriyle üstünlük kurmaya çalışan Macron, sert kayaya çarptığını acı bir şekilde tecrübe etti.

DAHA ÖNCE DE DENEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen bir zirvede de Macron, elini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eli üstüne koyarak psikolojik üstünlük kurmaya çalışmıştı. Erdoğan ise Macron'un parmağını saniyelerce tuttu ve bırakmamıştı.

Uluslararası İlişkiler, Emmanuel Macron, Politika, Güncel, Fransa, Tiran, Lahey, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serkan Basar:
    Üstünlük güçlü ekonomiyle Dışa bağımlılıkla belli olur 65 11 Yanıtla
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    önce bi karısına üstünlük kursun 43 14 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Amerikan baskanin elinde beyzbol sopasiyla karsiladigi karsisinda el pence divan duran kamalist devlet baskanlarini da gorduk nereden nereye cag atladi resmen ulke 27 24 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Bu lafları dostum Trump yapınca söyleseydiniz ya. Hep sekilcilik başka bir icraat yok. Tayyip eyyy derken gururla boyu uzun gururla şöyle. Suriye de bizim askeri bölgemizde İsrail bomba atarken osuruk sesi çıkarınca. Libya'da birleşik Arap emirlikleri askerlerimizi bombalarken. Rusya 36 askerimizi şehit ederken , Rusya ya gidip kapıda assaglanirken neredesin 13 5 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    belediye başkani gelende parti başkani ozelin el pençe durdugu olan partileler rtenin dunya liderlerinin ustunluk kurmasina izin vermeyerek turk halkini yuceltmesini cekememiş)) 5 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Fordo çıkışı: Ajanlar her şeyin yok olduğunu bildirdi Trump'tan Fordo çıkışı: Ajanlar her şeyin yok olduğunu bildirdi
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
Kanser tedavisi gören Sabri Ugan hayatını kaybetti iddiası Oğlundan açıklama var Kanser tedavisi gören Sabri Ugan hayatını kaybetti iddiası! Oğlundan açıklama var
Cani anne ve baba ağladığı için bebeklerini çekmeceye koyup öldürdü Cani anne ve baba ağladığı için bebeklerini çekmeceye koyup öldürdü
Emre Altuğ’dan aşk itirafı Emre Altuğ'dan aşk itirafı
İzmir’de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar “Hastalık saçıyor“ diyerek isyan etti İzmir'de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar "Hastalık saçıyor" diyerek isyan etti
İBB soruşturmasında İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Togay da itirafçı oldu İBB soruşturmasında İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Togay da itirafçı oldu
Resmi görüşmelere başladı bile Alvaro Morata, Galatasaray’dan ayrılıyor Resmi görüşmelere başladı bile! Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılıyor
Fenerbahçe’de 11 yıl sonra veda Maurizio Gherardini, İtalya’ya gitti Fenerbahçe'de 11 yıl sonra veda! Maurizio Gherardini, İtalya'ya gitti
Rutte’ye açık açık soruldu: Trump’ı bu kadar övmeniz normal mi Rutte'ye açık açık soruldu: Trump'ı bu kadar övmeniz normal mi?

10:52
Erdoğan’ın 3 talebine Trump’ın verdiği onay Yunan’ı alarma geçirdi
Erdoğan'ın 3 talebine Trump'ın verdiği onay Yunan'ı alarma geçirdi
09:48
Yeğenini diri diri böyle yaktı
Yeğenini diri diri böyle yaktı
09:44
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı
17:36
Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava İstediği takıma imza atacak
Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava! İstediği takıma imza atacak
17:25
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
17:16
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden
Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
16:56
Okan Buruk’u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe’nin eski hocasını göreve getiriyor
Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor
16:41
Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
16:40
Plajda şıklık yarışı Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu
Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu
16:39
Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı
Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı
16:31
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
16:06
Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara’ya Premier Lig’den sürpriz talip
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip
15:54
Rutte’ye açık açık soruldu: Trump’ı bu kadar övmeniz normal mi
Rutte'ye açık açık soruldu: Trump'ı bu kadar övmeniz normal mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 11:42:35. #7.11#
SON DAKİKA: Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.