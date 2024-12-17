Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
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