Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve diğer liderlerle çevrim içi görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve diğer liderlerle çevrim içi görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve diğer liderlerle çevrim içi görüşme gerçekleştirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

14.05.2025 12:52
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Suudi Arabistan ve Suriye liderleriyle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çevrim içi toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti. Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini, DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu tutukevlerinin yönetimi ve güvenliği konusunda da desteğe hazır olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu, bu kararın yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını, bu sayede Suriye'de çeşitli alanlarda yatırım fırsatları doğacağını dile getirdi.

Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini, şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye'nin gayretlerinin devam ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda liderler ve teknik düzeyde ateşkes ve barış görüşmelerinin derhal başlamasının faydalı olacağını, Türkiye'nin barış için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: DHA

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