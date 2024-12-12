Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Karşıladı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Blinken ve beraberindeki heyet Ankara'a Esenboğa Havalimanı'na indi. Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın ve birçok sayıda yetkili karşıladı.

Havaalanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabul etti. - ANKARA