Erdoğan, Blinken ile İkili İlişkileri Görüştü - Son Dakika
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Politika

Erdoğan, Blinken ile İkili İlişkileri Görüştü

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI BLİNKEN KABULÜNÜN DETAYLARINI PAYLAŞTICumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabulünde görüşülen konuları açıkladı.

13.12.2024 00:42
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI BLİNKEN KABULÜNÜN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabulünde görüşülen konuları açıkladı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri, Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/ YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini söyledi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.

Kaynak: DHA

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