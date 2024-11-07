Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti. - ANKARA