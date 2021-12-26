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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açe Tsunamisinde hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açe Tsunamisinde hayatını kaybedenleri andı

26.12.2021 10:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açe Tsunamisinin 17. yıldönümü dolayısıyla Endonezya'da düzenlenen programa gönderdiği video mesajda, "Endonezya halkının acısını acımız, sevincini sevincimiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açe Tsunamisinin 17. yıldönümü dolayısıyla Endonezya'da düzenlenen programa gönderdiği video mesajda, "Endonezya halkının acısını acımız, sevincini sevincimiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açe Tsunamisinin 17. yıldönümü dolayısıyla Endonezya'da düzenlenen programa video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajına tsunamide hayatını kaybedenleri anarak başladı.

Türkiye ile Endonezya'nın kökleri yüzyıllar öncesine dayanan güçlü dostluk bağları olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Açe Sultanı Alaeddin'in yardım isteğini ecdadımız karşılıksız bırakmayarak bizlere eşsiz bir miras emanet etmişti. Biz de bugün Peygamber Efendimizin 'Müslümanlar Kardeştir' emrine uygun şekilde Endonezyalı kardeşlerimizle dayanışmamızı sürdürüyoruz. Endonezya halkının acısını acımız, sevincini sevincimiz olarak görüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki fiziki mesafeye rağmen hamdolsun şimdiye kadar Endonezyalı kardeşlerimizi zor günlerinde asla yalnız bırakmadık. İhtiyaç duydukları her dönemde elimizdeki imkanları Endonezya için seferber ettik" şeklinde konuştu.

2004 yılında meydana gelen tsunami felaketi ardından Türkiye genelinde yardım kampanyası düzenlendiğini hatırlatan Erdoğan, "Devletimiz ilgili kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımız da bu süreçte canla başla çalıştı. Halkımızın kahir ekseriyetinin gönüllü olarak katıldığı bu kampanyada toplanan yardımları süratle bölgeye intikal ettirdik. Hükümetimiz de deprem ve tsunamiden etkilenen bölgelere destek sağlamış, Türk Kızılay ve TİKA ekiplerini süratle bölgeye göndermiş, bölgenin yeniden imarına katkıda bulunmuştur. Ben de Başbakanlığım döneminde felaketin hemen ardından 2005 yılında Endonezya'ya bir ziyaret gerçekleştirdim. Felaketten en çok etkilenen bölgede afetin boyutlarını şahsen görme fırsatı buldum. O ziyaretimde aynı zamanda Açeli kardeşlerimizin ülkemize milletimize ve şahsımıza yönelik teveccühünü de müşahede etme imkanım oldu. Felaketin ardından Türkiye tarafından Endonezya'ya yönelik olarak yapılan kalkınma yardımlarının miktarı 75 milyon doları aştı. Bu desteğimizi kardeşliğimizin ve karşılıklı muhabbetimizin bir gereği olarak sürdüreceğimizden emin olmanızı isterim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açe Tsunamisinde hayatını kaybedenleri andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açe Tsunamisinde hayatını kaybedenleri andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açe Tsunamisinde hayatını kaybedenleri andı

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Recep Tayyip Erdoğan, Genel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açe Tsunamisinde hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika


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