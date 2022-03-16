Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin en genç milletvekiline sordu: Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun? - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün düzenlenen istişare toplantısında bir grup milletvekili ile görüştü. Bu görüşmede 2023 seçimlerinin önemine vurgu yapan Erdoğan, yapılan hizmetlerin gençlere yeteri kadar anlatılamadığından dert yandı.

EN GENÇ VEKİLE DERT YANDI: GENÇLERE ULAŞAMIYORUZ

Bu sorunun bir an evvel çözülmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, topu 2018 seçimlerinde Türkiye'nin en genç milletvekili olarak Meclis'e giren Rümeysa Kadak'a attı. Milliyet'te yer alan detaya göre Kadak'a "Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun?" sorusunu yönelten Erdoğan, "AK Parti'nin gençlere ulaşamadığı gibi şeyler söyleniyor. Bizim gençlerle ilgili hiç oy kaybımız yok. Anketlerde görüyoruz; onlar bize daha yakın ama biz kendimizi ifade etmekle ilgili bir sorun yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GENÇLİK HAYALİMİZ, DERDİMİZ VAR" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 yılı bütçesi görüşülürken söz alan Rümeysa Kadak, yaptığı konuşmada gençliğe vurgu yaparak şunları söylemişti: "Bizim bir gençlik hayalimiz, derdimiz var. Gençlerin kendi yeteneklerini keşfedebildikleri alanlara kolaylıkla ulaşabildikleri, bu alanlara ulaşımlarını kolaylaştırdığımız ve aynı şekilde doğuda yaşayan arkadaşlarımızın kodlama robotik öğrenmemesinin tek sebebinin canlarının istememesi olduğu, gençlerin hayal kurmaktan çekinmediği ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürdüğü, her bir arkadaşımızın spor, kültür, sanat faaliyetlerinden eşit faydalanabildikleri bir ülke hayal ediyoruz. Her genç için çalışmaya devam edeceğiz."