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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıkladı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yeniden aday gösterildi. Ahmet Cin, 5 yıl boyunca gerçekleştirdikleri işlerin ardından yeni hizmet ve eserler kazandırma zamanı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı
20.01.2024 - 16:22,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı yeniden Ahmet Cin oldu. Belediye Başkanı Ahmet Cin, "5 yıl boyunca gözle görülür işler yaptık. Şimdi yeni işler zamanı. Yine birlikte Pendik'e yeni hizmet ve eserler kazandırma zamanı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 yapılacak mahalli idareler seçimi için AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıkladı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda AK Parti'nin Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin olarak belirlendi.

"Pendik'e yeni hizmet ve eserler kazandırma zamanı"

Belediye Başkanı Ahmet Cin, adaylık açıklaması sonrası Pendik'te hem fiziki hem de sosyal yatırımlarla 4 buçuk yıllık bir süreyi geride bıraktıklarını ifade ederek, "Sizlerin teveccühüyle 2019 yılında Pendik Belediye Başkanı seçildim. 5 yıl boyunca gözle görülür işler yaptık. Çok sayıda hizmete, çok sayıda esere sizlerle birlikte imza attık. Bu dönemi Pendik'e yakışır hizmet ve eserlerle tamamladık. Türkiye Yüzyılı Pendik Belediye Başkanlığım döneminde başladı. Bizim yüzyılımızın bu ilk hizmet ve eser döneminde de Pendik Belediye Başkanı olarak ilçeme, milletime hizmet için aday olarak yola çıktım. Şimdi yeni işler zamanı. Sizin teveccühünüzle ve yine birlikte Pendik'e yeni hizmet ve eserler kazandırma zamanı. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Birlikte başarmak nasibimiz olsun" şeklinde konuştu.

Ulaşımdan kültüre yüzlerce proje hayata geçti

Pendik, Belediye Başkanı Ahmet Cin döneminde yüzlerce yatırıma ev sahipliği yaptı. Bu yatırımlar arasında Pendik'in çehresini değiştiren, Pendiklilerin hayatını kolaylaştırıp yaşam konforunu arttıran Pendik Korusu, 12 mahalleyi birbirine bağlayan Kartal-Pendik Tuzla Alternatif Bağlantı Yolu ve Aydos Orman Caddesi gibi yatırımlar yer aldı. Ayrıca çocuklara yönelik Kavakpınar Masal Parkı projesi hayata geçti. Yeşil alanda ise Yeşil Koridor Projesi hayata geçti.

Ahmet Cin kimdir?

1966 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. İlkokulu Sakarya'da, ortaokulu ve liseyi Pendik'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Ahmet Cin, vatani görevini Amasya'da yaptı.

Üniversiteden sonra profesyonel iş hayatına mali müşavir olarak başladı. Pendik'te mühendislik plastikleri imalatı ve ihracatı yapan bir şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulundu.

Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fazilet Partisi'nde Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

1999 Yerel Seçimleri'nde Fazilet Partisi'nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi. Aynı yıllarda Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak ilçeye hizmet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti'de 2012 yılında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

7 yıl devam eden AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği sürecinde, 1. Bölge Teşkilatlardan Sorumlu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, Siyasi Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Vekilliği, 7 Haziran, 1 Kasım, 16 Nisan ve 24 Haziran Seçimlerinde İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerini ifa etti.

Pendikspor Kulübü Başkanlığı başta olmak üzere birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif olarak görev aldı. 2005 yılında Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği'nde (PESİAD) Kurucu Başkanlık ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Evli ve üç kız çocuk babası olan Ahmet Cin, milletin teveccühüyle 31 Mart 2019'da Pendik Belediye Başkanlığına seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı - Son Dakika


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