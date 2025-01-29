Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin, "En küçük şüphe izi kalmadan en ince detayına kadar bu facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz.

29.01.2025 14:16
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin, "En küçük şüphe izi kalmadan en ince detayına kadar bu facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, "Acılı ailelerimiz başta olmak üzere milletimin her bir ferdinin şu gerçeği çok iyi bilmesini istiyorum; 78 canımızı bizden kopartan bu katliamın yaşanmasında kimin sorumluluğu, kusuru, eksiği, ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız, yargımızın görev alanına giriyorsa adalete teslim edeceğiz. En küçük şüphe izi kalmadan en ince detayına kadar bu facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz. Arkadaşlarımıza verdiğimiz talimat da bu yöndedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cazgırlıkla, mugalatayla, laf cambazlıklarıyla kimsenin sorumluluktan kaçamayacağını belirtti.

"Ekran ekran dolaşıp, 'şecaat arz ederken sirkatin söyleyen' vicdansızlar ne yaparsa yapsın, millete hesap vermekten kurtulamayacak." ifadesini kullanan Erdoğan, "Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği yer sosyal medya mecraları değil, bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleridir." dedi.

Adaletin mutlaka tecelli edeceğini vurgulayan Erdoğan, böylece vicdanların teskin olacağını, yaraların kabuk bağlayacağını, ailelerin yüreklerindeki ateşin bir nebze olsun düşeceğini dile getirdi.

Erdoğan, her şeyin farkında olduklarına işaret ederek, güle oynaya tatile giden evlatlarının soğuk tabutlarına sarılan annelerin, babaların, kardeşlerin beklentilerini iyi bildiklerini kaydetti.

"Devletimizin pençesi yakasındadır, nefesi ensesindedir"

Adli ve idari süreçlere ilave olarak AK Parti TBMM Grubu'nun yangına ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önerge verdiğini hatırlatan Erdoğan, partilerinin önergesinin diğer siyasi parti gruplarının önergeleriyle birlikte değerlendirildiğini anlattı.

Önergenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini anımsatan Erdoğan, kurulacak Meclis Araştırma Komisyonunun mevzuattan, uygulamadan kaynaklı açıkları tespit edeceğini, bir daha benzer acıların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemleri belirleyeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclisin ihtiyaç duyulan adımları kararlılıkla atacağına inandığını ifade etti.

Siyasi partilerden, milletvekillerinden, sürece müspet ve anlamlı katkı vermelerini beklediklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunun da bilinmesini özellikle isterim; aç gözlü müptezellerin 'Daha fazla para kazanacağız.' diye vatandaşlarımızın canını hiçe saymasına kesinlikle tahammülümüz yoktur ve olamaz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak milletin kürsüsünden bugün şu çağrıyı da tüm samimiyetimle yapıyorum; kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz. Kimse daha ağzı süt kokan sabileri, fidan gibi delikanlıları, her gülüşlerinde yüzlerinde çiçekler açan masum çocukları, ihtiraslarına ve hırslarına kurban edemez. Kanunun arkasından dolanmaya çalışan, mevzuatı ve yönetmelikleri ihlal eden, kurnazlık yaparak yükümlülüklerinden kaçmaya yeltenen kim olursa olsun devletimizin pençesi yakasındadır, nefesi ensesindedir. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Nerede bir eksik, sorun, açık varsa gidermek hususunda kararlılığımızı perçinleyerek sürdüreceğiz."

"Ortaya saçılan onca fecaate rağmen hiç mi utanmıyorsunuz?"

Erdoğan, muhalefet aktörlerinin, 8 gündür sorumsuz beyanatlarıyla, laf kalabalıklarıyla ailelerin yaralarını deştiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Hadi yüzünüz yok, anlıyorum. Peki vicdanınız da mı yok? Hiç mi aynaya bakmıyorsunuz? Ortaya saçılan onca fecaate rağmen hiç mi utanmıyorsunuz? Ne zaman kendinizi bir kez olsun sorgulayacaksınız? Milletin derdine, acısına, kederine ne zaman ortak olacaksınız? Her meselede milleti kutuplaştırmaktan, her konuyu siyasallaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Halkımıza artık gına getiren istismar siyasetinizi ne zaman terk edeceksiniz? Eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz belediyelerdeki liyakatsizliklerinizle ne zaman cesaretle yüzleşeceksiniz? Kadrolarınız arasında veba gibi yayılan yolsuzluk, hırsızlık, ahbap-çavuş düzeniyle ne zaman hesaplaşacaksınız?"

Erdoğan, milletin acısına saygının gereği olarak 21 Ocak'tan itibaren 8 gündür muhalefetin sataşmalarını duymazdan geldiklerini ifade etti.

Sabırla, soğukkanlılıkla, sağduyuyla davranmakta ısrarcı olduklarının altını çizen Erdoğan, bugün de aynı yerde, aynı vicdan çizgisinde olduklarını, omuzlarında taşıdıkları ağır vebalin bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, empatiden, diğerkamlıktan, insaftan yoksun kısır tartışmalara bulaşmak, millete ve memlekete faydası olmayan anaforun içerisine sürüklenmek istemediklerini vurguladı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

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