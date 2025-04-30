Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin bir sahibi varsa o da milletimizin ta kendisidir. Her kim bu açık hakikati unutursa ve önemsemezse karşısında önce bizi, sonra da milletimizi bulur." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TBMM'nin 105. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın geçen hafta kutlandığını anımsattı.

23 Nisan 1920'den bugüne Türkiye'nin istiklali, istikbali ve hürriyeti için emek vermiş, ter dökmüş, bu yüce çatı altında millet için mücadele etmiş tüm milletvekillerine şükranlarını sunduğunu söyleyen Erdoğan, Cumhuriyetin banisi, Meclis'in ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden ilk Meclis'teki tüm milletvekillerini rahmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümünü de tebrik ederek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet niyaz ettiğini belirtti.

Erdoğan, 27 Nisan'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimi bahane edilerek milli iradeye yapılan hadsizliğin 18. seneidevriyesi olduğunu dile getirerek, "Meclis iradesini ve hukuku hiçe sayma girişimi karşısında çok net bir duruş sergileyerek milletin emanetine ve Türk demokrasisine cesaretle sahip çıktık. Daha sonra görüldüğü üzere o gün aslında tarihin akışını da değiştirdik. 7 Şubat MİT krizi, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'un başarısız olmasının gerisinde 27 Nisan gecesi aldığımız yürekli tavır vardır. Bundan sonra da demokrasimize vesayetin gölgesinin düşmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

AK Parti'nin, milletin kurduğu, milletin büyüttüğü, girdiği her mücadeleden milletin desteğiyle galip çıkan bir parti olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'nin bir sahibi varsa o da milletimizin ta kendisidir. Her kim bu açık hakikati unutursa ve önemsemezse karşısında önce bizi, sonra da milletimizi bulur. Yaşadığımız sıkıntıları, kayıpları, hedeflerimiz ile aramızdaki mesafeyi bu açıdan okumak zorundayız. Yani kabahati asla millette aramayacak, hep kendimize bakacağız. Neyi eksik yaptığımıza, neyi yanlış yaptığımıza, neyi yarım yamalak yaptığımıza odaklanacağız. Buradan çıkardığımız dersler ışığında yeniden milletimize yönelecek, milletimizle daha güçlü bir şekilde kucaklaşacak, milletimizle yeniden yekvücut olacağız. Allah korusun, aksi takdirde Türk siyasi hayatında sayısız örneği olan, mum gibi eriyip giden partilerden bir parti haline dönüşürüz."

"Biz, dosdoğru oldukça önümüzde daha nice kapıların açıldığını göreceğiz"

AK Parti olarak bundan 15 yıl önce "2023 vizyonu" dediklerini ve bu hedefe ulaştıklarını kaydeden Erdoğan, "Şimdi '2053' diyoruz. Siz bakmayın 2053'ün uzak bir tarih gibi göründüğüne. AK Parti iktidara geldiğinde 2025 de çok uzak bir tarih gibiydi. Gazete manşetlerinden bize ve partimize ömür biçenler olmuştu. Kehanette bulunanlar, nefesimizin kesileceğini iddia edenler çıkmıştı. Elhamdülillah her defasında onları hayal kırıklığına uğrattık. Üstadın ifadesiyle pekleşe pekleşe yolumuza devam ettik ve ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'in neredeyse yarısına gelindiğine işaret ederek, 23 yıllık iktidarlarından aldıkları ilham, kuvvet ve cesaretle geleceğe çok daha güvenle, umutla ve heyecanla baktıklarını belirtti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun için günlük olayların hercümerci sizi aldatmasın kardeşlerim. Unutmayın, ser gider kum kalır. Aslolan milletimizle aramızdaki bağdır. Aslolan 86 milyona kazandırdığımız eşsiz hizmetlerdir. Aslolan 81 vilayetin her karışına yaptığımız yatırımlardır, eserlerdir. Aslolan hizmetkarı olmaktan daima şeref duyduğumuz necip milletimizin hayır duasıdır. Eskiler 'lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır' derler. Yani bir insanın davranışları, amelleri, fiilleri, hayat tarzı, sözünden, konuşmasından daha mühimdir; daha tesirlidir. Biz, lisanıhalimizi doğru, düzgün, sağlam tutarsak evvelallah bir şeyi söylememize zaten hacet kalmaz.

Böyle bir durumda karşımızdakilerin ne dediğinin, ne ettiğinin, hangi yalanları savurduğunun da önemi yoktur. Buna mukabil lisanıhalimizi, unutmayın, eğer bozulursa insanların karşısına istediğimiz kadar güzel sözle, vaatle çıkalım; beyhudedir. Ne diyor Gönül Sultanı; 'Geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni/Yatma tilki gölgesinde ko yesin aslan seni/Dest-i a'dadan soğuk su içme, kandırmaz seni/Korkma düşmandan ki ateş olsa yakmaz seni/Müstakim ol ki Hazreti Allah utandırmaz seni'. Biz, müstakim olduğumuzda Hazreti Allah'ın yardımını, inayetini, sonunda da nusretini hep yanımızda bulacağız. Biz, dosdoğru oldukça önümüzde daha nice kapıların açıldığını göreceğiz. Biz samimi oldukça AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha nice başarı hikayeleri yazacak, inşallah daha nice zafer türküleri söyleyeceğiz."

(Sürecek)