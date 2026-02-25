Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse bize inanç özgürlüğü dersi vermeye kalkmasın. Biz bu değerleri dışarıdan alıp öğrenecek bir millet değiliz." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk milletinin mayasında İslam'ın bulunduğunu vurguladı.

Milleti millet yapanın, milleti her türlü farklılıklara rağmen bir arada tutanın manevi değerler olduğuna işaret eden Erdoğan, ordunun da "peygamber ocağı" olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Şehitlerimiz İslam şehitleridir. Zaferlerimiz ilayi kelimetullah istikametindeki zaferlerdir. Bu milletin temelinden ezanı, Kur'an'ı, peygamber sevgisini, ramazanı, orucu, zekatı, sadakayı çekip aldığınız zaman geriye ne tarih kalır ne istikbal kalır ne millet kalır ne de devlet kalır." diye konuştu.

İstiklal Marşı'nın "Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli/Ebedi yurdumun üstünden benim inlemeli." dizelerini okuyan Erdoğan, ezanların ebedi yurdun üstünde inleyeceğini, bu sayede de Hakk'a tapan milletin istiklaline hiç kimsenin el ve dil uzatamayacağını, kastedemeyeceğini belirtti.

"Biz, büyük imparatorluklar kurmuş, büyük medeniyetler inşa etmiş bir milletin evlatlarıyız." diyen Erdoğan, "Bizim tarih boyunca üç kıtaya huzur götüren büyük devletlerimizin harcında, dünyaya istikamet çizen medeniyetlerimizin temelinde Kur'an, peygamber aşkı, iman, oruç vardır. Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Mevlana, Ahmedi Hani ve daha nicesi İslam'ın gür sedasıyla bu vatanın ve bu milletin harcını karmışlardır." ifadelerini kullandı."

"Kimse bize azınlık hakları dersi vermeye kalkmasın"

Ezan, Kur'an, Peygamber, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli unutulduğunda milletten geriye hiçbir şeyin kalmayacağının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kimse bize azınlık hakları dersi vermeye kalkmasın. Kimse bize inanç özgürlüğü dersi vermeye kalkmasın. Biz bu değerleri dışarıdan alıp öğrenecek bir millet değiliz. Biz bu değerleri dünyaya öğretmiş, dünyaya öğretecek bir milletiz. Bin yıldır bu topraklardayız. Bu topraklarda bin yıldır Türk de Kürt de Arap da var, Sünni, Alevi, Hristiyan, Musevi, daha nicesi var. Avrupa'da farklı mezhepler birbirlerini doğrarken, bu topraklarda ecdadımız bir arada yaşamanın eşsiz terazisini kurdular. İnanç özgürlüğü görmek isteyen Türkiye'ye baksın, ders alsın. Farklı inançlara karşı adalet içinde bir yaklaşım görmek isteyen Türkiye'ye baksın, ders alsın. Bizim dışarıdan yabancı kavram, yabancı değer ithal etmeye ihtiyacımız yok. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın mirası, Türkiye'nin birikimi bize yeter. Bizim her inanca, her mezhebe, her manevi değere sonsuz saygımız var. Herkesin inanç ve ibadet hakkını koruruz ama bu vatanı, vatan yapan milli ve manevi değerleri de sonuna kadar savunuruz, sonuna kadar koruruz. İthal projeleriyle, ithal ideolojileriyle kirlenmiş zihinleri, çirkin ve çirkef bildirileri ile kimse bize parmak sallayamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceki dönemlerde ezandan, Kur'an'dan, camiden, namazdan, oruçtan, ramazandan rahatsız olanların bulunduğunu, bunların ülkeyi işgal etmeye giriştiğini, Anadolu kadınının örtüsüne el uzatmaya kalktığını ifade ederek, İstiklal Savaşı'nda gereken dersin verildiğini aktardı.

Aynı kirli ellerin, aynı mukaddes ve muazzez değerlere bir daha uzandığında milletin yine aynısını yapacağına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihten ders almamakta ısrar eden varsa buyursun. Türkiye, Türkiye olarak büyüyecek, bunu hiç kimse aklında çıkarmasın. Kendi özümüzle, kendi ruhumuzla, kendi devlet, millet, medeniyet değerlerimizle büyüyeceğiz. Başkalarına benzeyerek değil, biz olarak, kendimiz olarak, Türkiye olarak düştüğümüz yerden kalkacak, doğrulacak ve 86 milyon el ele, gönül gönüle verip Türkiye Yüzyılı'nı kendi değerlerimizle inşa edeceğiz."

Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanı'mızı, başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm milli eğitim camiamızı, elbette sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Okul bahçelerini ve camilerimizi bir çiçek tarlasına çeviren yavrularımızın her birini tek tek muhabbetle kucaklıyor, dillerinden Allah niyazı, kalplerinden Hazreti Muhammed Mustafa'nın aşkı hiç eksilmesin, diyorum. Türkiye, sanılandan çok çok büyüktür ve biz bu büyüklüğü her alanda olduğu gibi milli eğitim alanında da göstermeye, sağlıklı, bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlerini bilen, tanıyan, uygulayan ve yaşatan nesillerle asrın idrakine söyletmeye inşallah devam edeceğiz."

(Sürecek)