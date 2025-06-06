Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının Kurban Bayramını video mesaj ile kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "86 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız." dedi.

AK Parti teşkilatlarının Kurban Bayramını video mesajıyla kutlayan Erdoğan, bayramın AK Parti teşkilatları ile tüm vatandaşlar, İslam alemi ve insanlık için barışa, huzura ve dayanışmaya vesile olmasını Allah'tan diledi.

Bu güzel bayram gününde vatanı, bayrağı, milleti için toprağa düşmüş tüm şehitleri rahmetle yad eden Erdoğan, gazilerden darı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler temenni etti.

Bayramların her şeyden ve herkesten önce dünya bahçesinin çiçekleri olan çocukların bayramı olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi ülkemizdeki çocukların yanı sıra ümmetin çocuklarının bayramını da tebrik ediyor, her birinin bayram neşesi ile dolan gözlerinden öpüyorum. Yine bu anlamlı günde, ömrünü ülkesine, ailesine ve çocuklarına hizmetle geçirmiş, şimdi emekliliğini yaşayan tüm büyüklerimizin de bayramlarını yürekten kutluyorum.

İsrail'in Gazze'de 20 aydır sürdürdüğü katliam, soykırım, yıkım ve vahşet politikası nedeniyle Müslümanlar olarak bu bayramı da buruk geçiriyoruz. Bir yandan Kurban Bayramı'na erişmenin bahtiyarlığını yaşarken diğer yandan enkazlar arasında, bombalar altında bayramı karşılayan Gazzeli mazlumların acısını kalbimizin derinlerinde hissediyoruz. İsrail hükumetinin insanlık dışı saldırılarına rağmen doğdukları toprakları kahramanca savunan, Gazze'ye canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi bugün bir kez daha kemal-i hürmetle selamlıyor, bayramlarını tebrik ediyor, şehit olmuş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatından bayram boyunca, yetim, öksüz, mazlum ve mağdur çocukları özellikle hatırlamalarını, bayramın sıcaklığını onların da teneffüs etmelerine vesile olmalarını istirham etti.

Erdoğan, hayatlarını vatanı, bayrağı ve ülkesinin bağımsızlığı için feda eden şehitlerin emanetlerini de her zaman olduğu gibi bu bayramda da ihmal etmemelerini teşkilatlardan beklediğini söyledi.

"Bol keseden vaat dağıtanlar, belediye hizmetlerini dahi yerine getiremiyor"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak üzerlerinde gerçekten çok büyük bir mesuliyet taşıdıklarını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan her hadise, partimizin ve ittifakımızın dayanışmasının önemini bizlere hatırlatıyor. Sadece son iki haftada, ana muhalefet cephesinde şahit olduğumuz tartışmalara bakmak bile sorumluluklarımızın ne kadar ağır, görevimizin ne kadar mühim olduğunu anlamak için ziyadesiyle yeterlidir. Daha bir yıl öncesine kadar seçimlerde bol keseden vaat dağıtanlar, bugün en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getiremiyor. Muhalefetin saplandığı popülizm bataklığını, şehirlerimizin nasıl bir uçurumun eşiğine geldiğini hep beraber ibretle takip ediyoruz. Bırakın Türkiye'yi yönetmeyi ellerindeki üç beş belediyeyi dahi skandalsız, sorunsuz, kavgasız, şaibesiz yönetme becerisi olmayan bir avuç yolsuz siyasetçinin vasalı haline gelmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bu vizyonsuzluktan kurtulması, beceriksizliğe mahkum ettikleri milyonlarca vatandaşımız gibi bizim de en samimi arzumuzdur."

Terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin her bakımdan güvencesi olduğunun her geçen gün ortaya çıktığına dikkati çekti.

Eğitimden adalete, dış politikadan demokrasiye tüm başlıklarla Türkiye'yi hak ettiği seviyelere ulaştıracak irade, tecrübe, birikim ve ufkun ancak kendilerinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rusya- Ukrayna arasında dördüncü yılına giren savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin İstanbul'da yapılması bunun apaçık ispatıdır. Terörsüz Türkiye sürecinde aldığımız mesafe aynı şekilde ülkemizin kendi sorunlarına yerli, milli reçeteler üretme kabiliyetini teyit etmiştir. 86 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız.

Bir diğer önceliğimiz olan ekonomide de enflasyon, istihdam ve ihracat tarafında çok olumlu haberler alıyoruz. Büyüme ve ihracat rakamlarından sonra salı günü açıklanan enflasyon verilerinde de hedeflerimizle uyumlu gittiğimizi gördük. Şunu, sizlerle birlikte tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Türkiye Yüzyılını, kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm ülkemizde barışın yüzyılı yapıncaya kadar durmadan çalışacağız. Bu yolda hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamını kucaklayacağız. Gerilimden, kavgadan, kutuplaşmadan beslenenlere prim vermeyeceğiz. Bilhassa, bu mübarek günlerde kapısı çalınmadık, kalbi fethedilmedik, hali hatırı sorulmadık hiç kimseyi bırakmayacağız. Hep beraber bu anlayışla millete hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kesilen kurbanların ve şu anda kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirenlerin ibadetlerinin kabul olmasını Allah'tan niyaz etti.

Ülkenin ve milletin huzurlu bir bayram geçirmesi için görevi başında bulunan güvenlik kuvvetleri ve tüm kamu personeline teşekkür eden Erdoğan, "Allah bizi nice bayramlara, bayram gibi bayramlara eriştirsin diyor, Kurban Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.