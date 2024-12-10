Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadoludakiler Projesi Sergisi'ni ziyaret etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 'Anadoludakiler Projesi' sergisini ziyaret etti. Erdoğan, projenin Türkiye'nin coğrafi, kültürel ve geleneksel zenginliklerini koruyup tanıtmayı amaçladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 'Anadoludakiler Projesi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Sergisi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri aracılığıyla 81 ilde hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi'nin ülkemizin coğrafi, kültürel ve geleneksel zenginliklerini koruyup tanıtmayı amaçladığını belirterek, "Proje ile 3B, yani bereket, birikim ve beceri temaları altında yöresel ürünlerimiz ve zanaat eserlerimiz dijital platforma taşınarak mahalli üreticilerimizin desteklenmesi, kültür hazinemizin geleceğe aktarılması hedefleniyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeye katkıda bulunanları tebrik ederek bu girişimin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve Türkiye'nin kültürel değerlerinin korunmasında öncü bir rol oynaması temennisinde bulundu. - ANKARA