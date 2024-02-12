Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık kararlılıkla hedeflerine yürüyen bir Türkiye var" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık kararlılıkla hedeflerine yürüyen bir Türkiye var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık kararlılıkla hedeflerine yürüyen bir Türkiye var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki konut teslimatları ve yeniden yapılanma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2 ay içinde 75 bin konutun teslim edileceğini ve deprem bölgesinin tamamen ayağa kalkması için yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin önündeki sorunları çözerek Cumhuriyetin hak ettiği yere ulaşacağını ve ülkenin zorlukların üstesinden gelecek güce sahip olduğunu vurguladı.

12.02.2024 20:35  Güncelleme: 20:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık kararlılıkla hedeflerine yürüyen bir Türkiye var"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz"

- "Deprem bölgesini tamamen ayağa kaldırana kadar var gücümüzle çalışacağız"

-"Önümüzdeki sorunları çözerek Cumhuriyetimizin 2. asırda hak ettiği yere çıkaracağız"

-"Türkiye onca sıkıntıya rağmen hepsinin üstesinden gelecek kudrete sahip bir ülkedir"

Kaynak: İHA

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