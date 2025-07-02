Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk\'ün gönderdiği telgrafı paylaştı: Bu ülkeyi kuran esas irade budur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve Hz. Musa'yı resmeden Leman dergisine "Yapılmamış bir saygısızlık üzerinden yapılan lince de izin vermem" diyerek sahip çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis açılışı için gönderdiği telgrafla yüklendi.

"MÜPTEZELLERİN AVUKATLIĞINI ÜSTLENMEDEN ÖNCE..."

"Bin yıldır İlahi Kerimetullah'ın sancaktarlığını yapan Türk milletindeniz" diyen Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özel'e sözde karikatür üzerinden Peygamber Efendimize saygısızlık eden müptezellerin avukatlığını üstlenmeden önce bahsettiğim telgrafı tekrar tekrar okumasını tavsiye ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"BU ÜLKEYİ KURAN ESAS İRADE BUDUR"

Daha sonra telgrafın orijinal halini sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan, "Bugün güncel tartışmalara ışık tutması için Türkiye'nin nasıl kurulduğunu, hangi temeller üzerine inşa edildiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin nasıl açıldığını bilmeyenlere 1920 tarihli bu telgrafı özetleyerek ve sadeleştirerek bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu ülkeyi kuran esas irade budur. Türkiye işte bu telgrafta vücut bulan hassasiyetleri korumak, yaşatmak, yüceltmek, her türlü saldırı karşısında bu değerleri muhafaza ve müdafaa etmek, nihayetinde de istikbale güçlü bir şekilde taşımak için kurulmuştur. İslam'la müşerref olduğumuz günden beri kurulan devletlerimizin üzerinde yükseldiği değerler manzumesi işte bunlardır. Elhamdülillah Müslüman'ız, Muhammed ümmetindeniz. Bin yıldır ilay-ı kelimetullahın sancaktarlığını yapan Türk milletindeniz" notunu düştü.