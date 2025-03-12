Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir"

"Sayın Tusk ve heyetiyle yaptığımız görüşmelerde Türkiye- Polonya ilişkilerini güçlendirme ve çeşitlendirme irademizi teyit ettik"

"Önümüzdeki dönemde biz de Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi öngörüyoruz"

"Türkiye ve Polonya, NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir"

"Ülkelerimiz Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceğinde vazgeçilmez yere sahiptir"

"Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin stratejik hedefimiz olduğunu her vesileyle vurguluyoruz"

"Dün Amerika ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu ve önemli buluyoruz"

"Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa, biz görüşmelere ev sahipliği yapmak adil ve kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Ortak Basın Toplantısında açıklamalarda bulunuyor.