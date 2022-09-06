Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerektir diye düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerektir diye düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerektir diye düşünüyorum. Bizim şu anda doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok." - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Batı'ya doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi: Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek, Türkiye sorun yaşamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın doğalgaz politikasını yorumladı: Avrupa ektiğini biçiyor, bizim böyle bir sıkıntımız yok