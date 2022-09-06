Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerektir diye düşünüyorum. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerektir diye düşünüyorum.

06.09.2022 10:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerektir diye düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerektir diye düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerektir diye düşünüyorum. Bizim şu anda doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerektir diye düşünüyorum. - Son Dakika

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