Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese\'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabul etti. - RIO DE JANEIRO
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