Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Valiliği'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Hüseyin Aksoy'dan brifing aldı

AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi program için geldiği Aydın'da valiliği ziyaret ederek, Vali Hüseyin Aksoy'dan brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın programında ilk olarak Söke ilçesindeki Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üretim tesisi olan kağıt fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Ardından merkez ilçe Efeler'e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Çine Gökbel Barajı, 4 bin 398 kişilik öğrenci yurdu, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ek hizmet binası ile Aydın'da yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını yaptı. Erdoğan, açılış sonrasında Aydın Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Hüseyin Aksoy'dan brifing alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan AK Parti Aydın İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere valilikten ayrıldı.