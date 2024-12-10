Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmelerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefon görüşmesinde, Suriye'de oluşan yeni durumla ilgili memnuniyetini dile getirdi.