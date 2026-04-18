Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu ADF2026 için Türkiye'de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasında ticaret, enerji ve savunma sanayii alanlarında iş birliğini derinleştirme, ilişkileri daha ileri seviyelere taşıma konusunda kararlı olduğunduğunu, atılacak yeni adımlarla bunun sağlanabileceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'daki savaşın olumsuz etkilerini bölge ülkeleri Türkiye ve Azerbaycan olarak birlikte yaşandığını, gelişmeleri sağduyu ve serinkanlılıkla yönettildiğini, sürecin barışla sonuçlanması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barış yolunda atılan adımları memnuniyetle karşıladığını, Türkiye olarak bu süreci desteklemeye devam edeceğini ifade etti. - ANKARA