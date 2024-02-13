Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Dünya Hükümetler Zirvesi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

13.02.2024 11:39
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

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