Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

16.10.2022 15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan, Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede, karşılıklı yatırımlardan ticarete, enerjiden ulaşıma, altyapıdan teknolojiye geniş bir yelpazede güçlenen iş birliğinin askeri ve savunma sanayii alanlarına da teşmil edilmesi hususunda mutabık kalındı. - İSTANBUL

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Bartın haberi! Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesinde Bartın'daki maden ocağı patlamasında hayatını... Bartın haberi! Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesinde Bartın'daki maden ocağı patlamasında hayatını...
Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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