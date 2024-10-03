Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bahçe kapısında karşıladı. Bahçeli'nin, Erdoğan'ın aracını beklerken tespih çektiği görüldü. Karşılamanın ardından Erdoğan ve Bahçeli, ikili görüşmeye geçti. Saat 14.00'te başlayan görüşme, basına kapalı sürüyor.
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