Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Son olarak 9 Ocak günü bir araya gelen iki liderin görüşmesiyle ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir." dedi. Görüşmenin Bahçeli'nin Ankara'daki şahsi konutunda yapılacağı öğrenildi.

06.05.2025 15:13  Güncelleme: 15:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün 18.00'de sürpriz bir görüşme yapacak.

KÜRESEL, BÖLGESEL VE SİYASİ KONULAR ELE ALINACAK

Görüşmenin Bahçeli'nin Ankara'daki şahsi konutunda yapılacağı öğrenildi. Görüşmede; bölgesel ve küresel gelişmeler ile güncel siyasi konuların ele alınması bekleniyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir."

EN SON 9 OCAK'TA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, en son 9 Ocak 2025 tarihinde bir araya geldiler. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konutunda gerçekleşti ve yaklaşık 40 dakika sürdü. Basına kapalı olarak yapılan bu görüşmenin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bugün, 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 18.00'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret etmesi planlanıyor. Bu ziyaret, yılın ikinci yüz yüze görüşmesi olacak .

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli\'yi ziyaret edecek

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Devlet Bahçeli, Politika, 3-sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Sk 06:
    iki Bunak birbirini ağırlar 14 3 Yanıtla
  • fatih topaktaş:
    acaba neyi satacak izin almaya gidiyor 13 3 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Rabbim ne olur biz emeklilere çift bayram yaşatmayı nasip et. Şunlardan birini yanına alda... 12 3 Yanıtla
  • Babakartal:
    Etse ne olacak.Para verin para bu milleti biraz rahatlatın. 13 1 Yanıtla
  • 6490203:
    niyekine 6 2 Yanıtla
  • canfisim:
    Zincirlikuyu ya mı gidecekmiş …. ?? 0 0 Yanıtla
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