Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul başına kapalı olarak gerçekleşti. - ANKARA
Kaynak: İHA
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