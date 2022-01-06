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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti

06.01.2022 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul başına kapalı olarak gerçekleşti. - ANKARA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hak İş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti - Son Dakika
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