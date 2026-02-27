Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek ile telefonla görüştü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek ile telefonla görüştü
27.02.2026 17:54  Güncelleme: 17:59
Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek'i ve Nevşehir teşkilatını tebrik ederek, "30 yılı aşkın bir süreden sonra bir şehirde böyle bir kardeşimizin bakan olarak açıklanmış olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum" dedi.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Nevşehir'e gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti binasında partililer tarafından karşılanan Bakan Gürlek, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.

Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek'i ve Nevşehir teşkilatını tebrik ederek, "Gerçekten 30 yılı aşkın bir süreden sonra bir şehirde böyle bir kardeşimizin bakan olarak açıklanmış olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Nevşehir'imize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Gerek valimiz, gerek bakanımız, gerek belediye başkanlarımız ile birlikte Nevşehir'in çok daha ileriye gideceğine inanıyorum. Birliğiniz ve beraberliğiniz daim olsun. Nevşehir'de çok daha gayretli çalışmalar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Nevşehir için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ziyaret, partililerle yapılan sohbetin ardından sona erdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

