Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a mektup gönderdi Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a mektup gönderdi Açıklaması

20.07.2022 16:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a mektup gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde bir çözüme ulaşılması sadece Kıbrıs'a değil, Doğu Akdeniz bölgesinin barış, refah ve istikrarına da önemli katkılar sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde bir çözüme ulaşılması sadece Kıbrıs'a değil, Doğu Akdeniz bölgesinin barış, refah ve istikrarına da önemli katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bir mektup gönderdiği belirtildi.

Ada'nın egemen eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının hakkına, hukukuna, varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüsü ebediyen tarihe gömen, Kıbrıs Türkü'nün barış ve özgürlük ortamına kavuştuğu Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihsel süreç içerisinde her daim barışa ve çözüme olan bağlılığını kanıtlayan Kıbrıs Türk halkı, maruz bırakıldığı hukuk ve insanlık dışı kısıtlamalara rağmen, birlik ve dayanışma bilinci ve hukukuna sahip çıkma kararlılığıyla her türlü sınamanın üstesinden gelebilecek kudrete ve iradeye sahip olduğunu her vesileyle göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortak tarihi tecrübemiz ışığında, şüphesiz ki, Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ancak sahadaki gerçekleri esas alan bir çerçeveyle mümkün olacaktır." ifadesini kullanan Erdoğan, mektubunda, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, Zat-ı Devletlerince geçtiğimiz yıl Cenevre'de sunulan, öncelikle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, bunu müteakip Ada'da iki devletin kendi aralarında iş birliği modellerini müzakere etmesine yönelik çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Türkiye, Ada'daki iki taraf arasında, her iki halkın yararına olacak şekilde iş birliği yapılmasına yönelik olarak Zat-ı Devletlerince yapılan önerileri de aynı anlayışla desteklemektedir. Şüphesiz ki, bu önerilerin hayata geçirilmesi; ayrıca, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde bir çözüme ulaşılması sadece Kıbrıs'a değil, Doğu Akdeniz bölgesinin barış, refah ve istikrarına da önemli katkılar sağlayacaktır. Bununla beraber, hiç kimse, Anavatan Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının ilanihaye çözümsüzlüğün mağduru olarak kalmasına seyirci kalmasını beklememelidir. Bu adaletsizliği ortadan kaldırmak, Kıbrıs Türk halkının layık olduğu müreffeh yarınlara ulaşmasını sağlamak maksadıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sarsılmaz dayanışma anlayışımız içerisinde haklı mücadelemizi sürdüreceğiz."

Türkiye'nin yükselen bölgesel ve küresel rolünün, şüphesiz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istikbali için en büyük güvence olmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vesileyle, büyük Türk milleti ve şahsım adına Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı gönülden kutluyor, bu kutlu mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla yad ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refah, esenlik ve mutluluğunun ilelebet devamı için en iyi dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a mektup gönderdi Açıklaması - Son Dakika

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