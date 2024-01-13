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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İstanbul Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İstanbul Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen güvenlik toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İstanbul Dolmabahçe\'de güvenlik toplantısı düzenlendi
13.01.2024 - 17:16,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen güvenlik toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yaptığı Dolmabahçe'deki toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İstanbul Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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