Gözler Kabine Toplantısı'nda! Masada vatandaşın belini büken gıda fiyatları var - Son Dakika
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Politika

Gözler Kabine Toplantısı'nda! Masada vatandaşın belini büken gıda fiyatları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe'de toplanacak. Mart ayının ilk Kabine Toplantısı'nda ramazan ayı öncesi et ve gıda fiyatları, iç ve dış politikadaki gelişmeler, yerel seçim, öğretmen atamaları, ekonomide son durum ve ABD'den F-16 savaş uçağı tedarikinde gelinen nokta masaya yatırılacak.

03.03.2024 22:33  Güncelleme: 23:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Ramazan ayı öncesindeki toplantının ana gündem maddeleri ise gıda ve et fiyatlarında son durum, yerel seçim, iç ve dış politikadaki gelişmeler, öğretmen atamaları ve F-16 tedarikinde gelinen son aşama olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi, masaya yatıralacak başlıklar da merak konusu oldu.

Gözler Kabine Toplantısı'nda! Masada vatandaşın belini büken gıda fiyatları var

ARTAN ET FİYATLARI ANA GÜNDEM MADDELERİ ARASINDA

Kabine Toplantısı'nda en önemli başlıklar arasında ramazan ayı öncesi yüksek seyreden et fiyatları olacak. Ramazan döneminde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimler masada olacak.

SEÇİM GÜVENLİĞİ MASADA OLACAK

Kabine Toplantısı'ndaki iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek. Toplantıda 31 Mart'taki yerel seçime ilişkin seçim güvenliğine de ayrı bir parantez açılacak.

Gözler Kabine Toplantısı'nda! Masada vatandaşın belini büken gıda fiyatları var

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklama son gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Bakan Tekin'in açıklamaları sonrası öğretmen atamalarının da toplantıda ele alınabileceği tahmin ediliyor.

ABD'DEN F-16 TEDARİKİ

Kabine'deki bir başka gündem maddesi ise ABD'den F-16 savaş uçağı tedarikinde gelinen son aşama olacak. Tedarik sürecinde Washington D.C yönetiminden gelen ve Milli Savunma Bakanlığı'na ulaşan teklif ve kabul mektuplarına ilişkin değerlendirmeler ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

Gözler Kabine Toplantısı\'nda! Masada vatandaşın belini büken gıda fiyatları var
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gözler Kabine Toplantısı'nda! Masada vatandaşın belini büken gıda fiyatları var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • cemal köse: Hiç bir beklentimiz yok. O masadan millet yararına bir sonuç çıkmaz. 104 5 Yanıtla
  • Tarık yılmaz: Toplanti sonucu açıklama :Sert tedbirler uygulanacaktır yarın zam olarak karşılık veriyor piyasa 71 4 Yanıtla
  • Taner Toraman: Oy verenler yanaydı yanında biz de yanıyıruz 46 8 Yanıtla
  • Murat Celik: Sarayın mutfak masrafı ne kadar acaba 38 5 Yanıtla
  • Sadık Direk: Zerre umudum yok fiyatların düşeceğine çılgınca artıyor fiyatlar. 17 4 Yanıtla
  • Suleyman özdemir: Bir zamanlar yapmistiniz tanzim satış cadıri kurun millet orda sıraya girsin .İnsanlara para ver para .Para verki harcayabilsinler evine et süt alabilsin .Para verki ekonomi dönsun para olmazsa neyle alacak ihtiyaclarini 2 2 Yanıtla
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