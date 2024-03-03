Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Ramazan ayı öncesindeki toplantının ana gündem maddeleri ise gıda ve et fiyatlarında son durum, yerel seçim, iç ve dış politikadaki gelişmeler, öğretmen atamaları ve F-16 tedarikinde gelinen son aşama olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi, masaya yatıralacak başlıklar da merak konusu oldu.
Kabine Toplantısı'nda en önemli başlıklar arasında ramazan ayı öncesi yüksek seyreden et fiyatları olacak. Ramazan döneminde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimler masada olacak.
Kabine Toplantısı'ndaki iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek. Toplantıda 31 Mart'taki yerel seçime ilişkin seçim güvenliğine de ayrı bir parantez açılacak.
Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklama son gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Bakan Tekin'in açıklamaları sonrası öğretmen atamalarının da toplantıda ele alınabileceği tahmin ediliyor.
Kabine'deki bir başka gündem maddesi ise ABD'den F-16 savaş uçağı tedarikinde gelinen son aşama olacak. Tedarik sürecinde Washington D.C yönetiminden gelen ve Milli Savunma Bakanlığı'na ulaşan teklif ve kabul mektuplarına ilişkin değerlendirmeler ana gündem maddeleri arasında yer alacak.
Son Dakika › Politika › Gözler Kabine Toplantısı'nda! Masada vatandaşın belini büken gıda fiyatları var - Son Dakika
Yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarının seçim kampanyaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, katıldığı bir canlı yayında Ankara'ya özgü misket oyunu oynadı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra Belediyesini ziyaret ederek, ilçede devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Yılmaz, eski belediye binasının bulunduğu alanda yapılan kentsel tasarım çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise Millet Bahçesi'nin çevresinde yeterli otopark alanı bulunduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, Fatih Fuar ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında hizmet ve projelerini paylaştı. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Ercan'ın olağanüstü hizmetler yapacağına inandığını belirtti. Ercan, Sincan'a daha fazla hizmet vermek istediklerini söyleyerek projelerini açıkladı. Toplantıya birçok siyasi isim ve vatandaş da katıldı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, En Genç Festivali'ne katılarak gençlerle buluştu. Kurum, gençlerin geleceğe güvenle bakabileceği, yeşil ve güvenli bir İstanbul hayal ettiklerini söyledi. Ayrıca, gençlik meclisi oluşturarak gençlerle birlikte karar alacaklarını ve hayalleri gerçekleştireceklerini belirtti. Kurum, kadın hareketi ve gençlik hareketiyle büyük bir zafer kazanacaklarını ifade etti.
AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Ercan, mola evleri, dijital kampüs ve spor vadisi gibi projeleri anlattı.
Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türk gastronomisi etkinliğine katılan Belçikalı siyasetçiler, Türk şefler eşliğinde mantı yaparak Türk kültürünü tanıttı. Etkinliğe, Brüksel Başkonsolosu, milletvekilleri ve AB Komisyonu yetkilileri de katıldı.
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