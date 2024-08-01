Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki YAŞ Toplantısı Başladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki YAŞ Toplantısı Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki YAŞ Toplantısı Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı başladı. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemleri ve general/amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alınıyor. YAŞ kararlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

01.08.2024 14:51
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı, saat 12.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıya Şura üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınıyor. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

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