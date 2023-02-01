Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bay Bay Kemal" dedi, Kılıçdaroğlu filmden meşhur sahneyi paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bay Bay Kemal" dedi, Kılıçdaroğlu filmden meşhur sahneyi paylaştı

01.02.2023 16:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme getirdiği "Bay Bay Kemal" sloganına CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, Yılmaz Erdoğan'ın oynayıp yönettiği Organize İşler filminin meşhur sahnesini paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında "Bay Kemal" atışması devam ediyor. Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında, "Bizim arsız ve hırsıza muamelemiz açıktır; vuracağız neşteri, alacağız devlet malını geri. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonların ucunda bir ses duyacaklar, 'Ben Kemal, geliyorum'" ifadelerini kullanmıştı.

"YENİ SLOGANINI DA VEREYİM: BAY BAY KEMAL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise partisinin bugünkü TBMM'deki grup toplantısında "Bay Kemal" ifadesini kendisinin bulduğunu ve CHP liderinin de bu ifadeyi sevdiğini dile getirdi. Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Biliyorsunuz CHP'nin başındaki zata, 'Bay Kemal' diye hitap ediyoruz. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem 'Bay Kemal' bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse bundan sonra kendisine kullanacağı yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal" dedi.

KILIÇDAROĞLU, MEŞHUR SAHNEYLE YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tweetini alıntılayarak Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz gibi isimlerin rol aldığı 2005 yapımı 'Organize İşler' filminden "Bye Bye Happiness" sahnesini paylaştı. Paylaşımına bir de not düşen CHP lideri, "Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı..." ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bay Bay Kemal' dedi, Kılıçdaroğlu meşhur sahneyle yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bay Bay Kemal' dedi, Kılıçdaroğlu meşhur sahneyle yanıt verdi 'Bay Kemal' diyen Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni slogan: Telif istemiyorum, al tepe tepe kullan 'Bay Kemal' diyen Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni slogan: Telif istemiyorum, al tepe tepe kullan

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bay Bay Kemal' dedi, Kılıçdaroğlu filmden meşhur sahneyi paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bay Bay Kemal" dedi, Kılıçdaroğlu filmden meşhur sahneyi paylaştı
16:14 Oosterwolde ayağının tozuyla listeye girdi! Fenerbahçe'nin kritik maçta kamp kadrosu belli oldu
16:01 İtalya'yı terk etmek zorunda kalan Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi Galatasaray mı? Yönetim düşünme aşamasında
15:53 İngiltere tarihinin en pahalı transferi! Chelsea'nin Enzo Fernandez için ödenen bonservisin benzeri yok
15:51 Nusret Gökçe'nin New York'taki restoranı bomboş kaldı! Menüdeki fiyatları gören adamın gözleri fal taşı gibi açıldı
15:50 Evinin bahçesinde köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
15:45 Dünya Kupası'nı kucaklayan Lionel Messi, en büyük üzüntüsünü ilk kez itiraf etti
15:42 Bir köpek dehşeti daha! Bu kez bahçede oynayan 4 yaşındaki kız çocuğunu hedef aldılar
15:32 İnternetten tanıştığı engelli gencin evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak halde kaçtı
15:39 Chelsea tarihe geçti! Enzo Fernandez için ödenen bonservisin örneği yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2023 16:24:23. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bay Bay Kemal" dedi, Kılıçdaroğlu filmden meşhur sahneyi paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement