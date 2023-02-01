Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bay Bay Kemal" dedi, Kılıçdaroğlu filmden meşhur sahneyi paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında "Bay Kemal" atışması devam ediyor. Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında, "Bizim arsız ve hırsıza muamelemiz açıktır; vuracağız neşteri, alacağız devlet malını geri. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonların ucunda bir ses duyacaklar, 'Ben Kemal, geliyorum'" ifadelerini kullanmıştı.

"YENİ SLOGANINI DA VEREYİM: BAY BAY KEMAL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise partisinin bugünkü TBMM'deki grup toplantısında "Bay Kemal" ifadesini kendisinin bulduğunu ve CHP liderinin de bu ifadeyi sevdiğini dile getirdi. Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Biliyorsunuz CHP'nin başındaki zata, 'Bay Kemal' diye hitap ediyoruz. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem 'Bay Kemal' bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse bundan sonra kendisine kullanacağı yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal" dedi.

KILIÇDAROĞLU, MEŞHUR SAHNEYLE YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tweetini alıntılayarak Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz gibi isimlerin rol aldığı 2005 yapımı 'Organize İşler' filminden "Bye Bye Happiness" sahnesini paylaştı. Paylaşımına bir de not düşen CHP lideri, "Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı..." ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;