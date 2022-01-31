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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi tebrik etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi tebrik etti

31.01.2022 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak, partinin 29. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak, partinin 29. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP'nin 29. kuruluş yıl dönümünde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca partinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa bir mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, sizlerin şahsında Büyük Birlik Partisi'nin kıymetli mensuplarına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Ülkemizin köklü siyasi hareketlerinden birisi olan Büyük Birlik Partisi'nin 29. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı, dava ve gönül adamı merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi de bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Büyük Birlik Partisi yönetimini merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetini yaşattığı, geride bıraktığı aziz mirasa sahip çıktığı için tebrik ediyorum. Son 29 yıldır olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte de Büyük Birlik Partisi'nin milletten, milli iradeden, milletin menfaatlerinden yana tavır almaya devam edeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle partinizin 29. sene-i devriyesini tebrik ediyor, Büyük Birlik Partisi bünyesinde ülkemizin gelişmesi, demokrasimizin güçlenmesi, milletimizin huzur ve kardeşliği için gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum."

Cumhur İttifakı'na destek veren BBP ile Genel Başkan Destici'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katılması için AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u görevlendirdi. Numan Kurtulmuş da programda yaptığı konuşmada, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yiğit bir Anadolu evladı, sağlam bir Müslüman, değerli bir dava insanı, özü sözü bir, istikamet sahibi, dosdoğru bir insan olduğunu belirtti. Büyük Birlik Partisi'nin Türkiye'nin milli siyaset geleneğinin önemli bir halkası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, başından itibaren Cumhur İttifakı'na destek veren Büyük Birlik Partisi ile Genel Başkan Mustafa Destici'ye teşekkür etti. - ANKARA

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Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi tebrik etti - Son Dakika


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