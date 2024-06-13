Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya programı kapsamında BBVA İcra Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBVA İcra Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila'yı kabul etti. Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı. - MADRİD
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