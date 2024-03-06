Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bedelli askerlik haklarını kullananlar gibi vatandaşımızın bir kesimine açıkça hakaret ediyorlar. Biz artık CHP'nin başını çektiği muhalefetle ilgilenmiyoruz. Bizim gündemimizde hizmet etmek var, depremin yaralarını sarmak var, ekonomide karşılaştığımız sıkıntılar var, Gazze başta olmak üzere bölgemizdeki katliamlara çözüm bulmak var. Türkiye Yüzyılını inşa etmek var. Gerisi bizim nezdimizde hükümsüzdür." - ELAZIĞ
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlik haklarını kullananlara hakaret ediyorlar - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım ve Halk Buluşması programında, önceki seçimlerde ittifak yaptıkları bütün ortaklarının seçmenlerinden destek istedi. Özel, Türkiye ittifakına davet ederek, Türkiye ittifakında sosyal demokratlar ve milliyetçi demokratların olduğunu belirtti. Ayrıca, Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım'ın Uşak ile Ankara'yı kardeş belediye yapacağını ve CHP'li belediyelerin herkese eşit davranacağını vurguladı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Azerbaycan'da Türk iş adamlarıyla bir araya gelerek Zengezur Koridoru'nun Türk Dünyası Yüzyılı inşasında önemli bir rol oynayacağını belirtti. Serim, Türkiye'nin ekonomik başarılarını ve Türkiye-Azerbaycan ticaret ilişkilerini de vurguladı.
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