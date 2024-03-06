Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlik haklarını kullananlara hakaret ediyorlar

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bedelli askerlik haklarını kullananlar gibi vatandaşımızın bir kesimine açıkça hakaret ediyorlar. Biz artık CHP'nin başını çektiği muhalefetle ilgilenmiyoruz. Bizim gündemimizde hizmet etmek var, depremin yaralarını sarmak var, ekonomide karşılaştığımız sıkıntılar var, Gazze başta olmak üzere bölgemizdeki katliamlara çözüm bulmak var. Türkiye Yüzyılını inşa etmek var. Gerisi bizim nezdimizde hükümsüzdür." - ELAZIĞ